З’явились нові супутникові знімки руйнувань у Попасній і Лимані (фото)

Компанія Maxar Technologies показала нові супутникові знімки ворожої техніки поблизу Лиману.

На кадрах з боїв на Донбасі видно руйнування в Попасній та поблизу Лиману.

Відповідні знімки Maxar Technologies показали в Twitter.

На кадрах з Попасної видно значні руйнування будинків та інфраструктури в результати обстрілів. Також можна помітити воронки від артилерійських снарядів.

Фото: Maxar Technologies

На інших знімках помітні наслідки обстрілів в місті Колодезі, яке розташоване в 11 км на північний схід від Лиману. Окупанти намагаються закріпитися в цьому районі, тому розмістили техніку просто поруч з будинками.

Фото: Maxar Technologies

Зазначимо, росіяни обстрілюють населені пункти майже на всіх напрямках. Для цього по цивільній інфраструктурі окупанти б’ють з артилерії та мінометів. Так, на Лиманському напрямку окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з населеного пункту Лиман та розвинути наступ на Слов’янськ.

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