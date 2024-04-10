З’явились супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу у Воронезькій області

Цей завод – єдине підприємство на території РФ, яке здійснює ремонт усієї номенклатури ракет, що перебувають на озброєнні фронтової авіації.

З’явилися супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу у Воронезькій області, що ремонтує ракети, які Росія запускає по українській території з винищувачів і бойових гелікоптерів.

Їх у середу, 10 квітня, опублікували журналісти проєкту “Схеми”.

Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження будівлі 711-го авіаційного заводу в місті Борисоглєбську Воронезької області, що більш ніж за 300 км від кордону територій, які контролює Україна. На знімку видно пошкодження одного з корпусів на території заводу. Внаслідок удару в будівлі обвалився дах.

“Цей завод – єдине підприємство на території РФ, яке здійснює ремонт усієї номенклатури ракет, що перебувають на озброєнні фронтової авіації, а також ремонт наземних засобів зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів”, – пояснив у коментарі “Схемам” авіаексперт Анатолій Храпчинський.

“Схеми” показали супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу у Воронезькій області / Фото: Telegram “Схеми”

Як приклад, авіаексперт навів типи ракет Р-73, РВВ-АЕ, Х-25 та Р-27, які, зокрема, використовують для атак по українській території російські вертольоти Мі-24 і Ка-52, а також винищувачі Су-24, Су-25 та Су-34.

Нагадаємо, безпілотники атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ у ніч проти 9 квітня.

Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив удар безпілотниками.

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