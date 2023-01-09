З'явилися фото наслідків ракетного удару по Харківщині: під завалами шукають людей

Заступник Керівника Офісу Президента України опублікував фото та відео наслідків російського ракетного удару по ринку в селищі Шеченкове на Харківщині вранці 9 січня. Вже відомо про сім постраждалих, серед них 13-річна дитина.

Під завалами можуть перебувати люди, повідомив Кирило Тимошенко.

"Окупанти обстріляли місцевий ринок, імовірно з ракетних систем С-300. Триває рятувальна операція, працюють екстрені служби", - написав він.

Нагадаємо, російська армія вдарила по місцевому ринку, є пошкоджені магазини, побиті вікна у житлових будинках поряд. Кілька поранених перебувають у тяжкому стані.

Ще 50 українських захисників вдалося повернути з полону – новини на ранок 9 січня

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