З'явилися фото наслідків ранкового обстрілу Дніпропетровщини

Зранку 29 квітня російські окупанти з "Градів" обстріляли Дніпропетровщину. Під вогонь потрапили Мар‘янське, Велика Костромка та село в Великомихайлівській територіальній громаді.

Фото наслідків обстрілів показали в обласній військовій адміністрації, а також мер Зеленодольська Дмитро Невеселий.

Зазначається, що руйнувань зазнали житловий сектор і господарчі будівлі. Постраждалих немає.

Нагадаємо, Дніпро перебуває під загрозою ракетних ударів з боку РФ. Наразі з міста не передбачено евакуаційних потягів, проте є платні, якими можна виїхати до інших міст.

Фото: Микола Лукашук

Фото: Микола Лукашук

Фото: Микола Лукашук

Оперативні новини станом на ранок 29 квітня

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