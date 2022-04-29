З'явилися фото наслідків ранкового обстрілу Дніпропетровщини

Зранку 29 квітня російські окупанти з "Градів" обстріляли Дніпропетровщину. Під вогонь потрапили Мар‘янське, Велика Костромка та село в Великомихайлівській територіальній громаді.
Фото наслідків обстрілів показали в обласній військовій адміністрації, а також мер Зеленодольська Дмитро Невеселий.
Зазначається, що руйнувань зазнали житловий сектор і господарчі будівлі. Постраждалих немає.
Нагадаємо, Дніпро перебуває під загрозою ракетних ударів з боку РФ. Наразі з міста не передбачено евакуаційних потягів, проте є платні, якими можна виїхати до інших міст.
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