З'явилися фото жахливої пожежі після ворожої атаки на Чернігівщину

На Чернігівщині безпілотники знищили житловий будинок та три автомобілі.

В Україні, 22 березня, російська армія вкотре атакувала Чернігівщину ударними безпілотниками.

Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Зазначається, що внаслідок атаки у Варвинській громаді Прилуцького району знищено житловий будинок та господарчу споруду, пошкоджено сусідні домогосподарства (житлові будинки, сараї) та три автомобілі різних власників.

Інформація про постраждалих людей не надходила. На місце події негайно прибули рятувальники, слідчо-оперативна група поліції, поліцейський офіцер громади. Поліція зафіксувала наслідки атаки та зібрала докази чергового воєнного злочину окупантів. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Нагадаємо, у ніч проти 23 березня російська армія атакувала Київ дронами "Шахед". Загинули три людини, серед них — дитина. Є поранені, пожежі та значні руйнування у 5 районах міста.

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