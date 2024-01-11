З'явилися перші докази, що Росія вдарила по Україні ракетою Північної Кореї — генпрокурор

Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що Росія вже використовувала на війні проти України ракети з Північної Кореї.

Про це Костін розповів в ефірі "Суспільне. Спротив".

"Щодо Північної Кореї, то днями ми отримали перші докази використання армією РФ ракет, виготовлених у цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю", — сказав посадовець.

Костін додав, що такі ж висновки у військових експертів із міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора. Експерти також були на місці обстрілу та робили попередній огляд та аналіз частин ракети. Зараз триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт.

"Ми також працюємо над виявленням інших фрагментів боєприпасів, які були виявлені на місцях нещодавніх атак на Харківщині та Одещині", — сказав Андрій Костін.

Нагадаємо, тайванський експерт Джух-Шян Шеу в інтерв'ю ТСН.ua розповів, що Північна Корея таки постачає Росії зброю. Це відбувається безпосередньо, без участі Китаю. Проте сам Китай теж надає РФ певну допомогу, зокрема запчастини та електроніку.

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