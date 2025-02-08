З'явилися потужні кадри знищення російського Су-25 та гелікоптера: деталі операції

Українські воїни вкотре показали, що спроби російської авіації панувати в небі завжди закінчуються однаково – об землю.

На околицях Торецька українські захисники з 28-ї ОМБр спільно з 57-м ОБ ТрО здобули чергову перемогу над ворогом. Вони знищили російський штурмовик Су-25 та ймовірно, пошкодили гелікоптер Мі-8.

Відео операції опубліковали на офіційній сторінці 28-ї ОМБр.

За повідомленням військових, пілот збитого літака залишився покинутим. Гелікоптер намагався евакуювати льотчика, але завдяки злагодженим діям операторів FPV-дронів окупантам не вдалося завершити рятувальну операцію.

"Мабуть не русскій, бо як відомо: “русскіє своїх не кидають." Кого кинули – той не свій"", – йдеться в повідомленні.

Пошкоджений гелікоптер був змушений повернутися на базу для ремонту.

Момент знищення російського Су-25 та пошкодження гелікоптера Мі-8 на околицях Торецька

Нагадаємо, російська армія після місяців безуспішних спроб витіснити ЗСУ з Курської області РФ взяла оперативну паузу для перегрупування. Українські військові скористалися цим моментом для контратаки.

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