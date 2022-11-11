З'явилися супутникові фото зруйнованих переправ окупантів на Херсонщині: пошкоджено і греблю ГЕС

Всі переправи були зруйновані після втечі загарбників на лівий берег Дніпра.

У Мережі опубліковані супутникові фото зруйнованих мостів і переправ окупантів на Херсонщині, зроблені вранці 11 листопада.

Відповідні знімки виклав журналіст New York Times Крістіан Тріберт.

На опублікованих зображеннях помітні суттєві пошкодження кількох мостів і греблі Каховської ГЕС після відступу російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра.

Фото з Twitter-сторінки журналіста Крістіана Тріберта

Антонівський автомобільний міст підірвали перед світанком після відступу більшості ворожих сил і перед заходом до Херсона Сил оборони України. Зауважимо, що цей міст був головною переправою росіян через річку Дніпро.

Цього ж дня рано-вранці був зруйнований і Антонівський залізничний міст. Це теж сталося після відступу російської армії на лівобережжя.

Фото з Twitter-сторінки журналіста Крістіана Тріберта

Фото з Twitter-сторінки журналіста Крістіана Тріберта

Фото з Twitter-сторінки журналіста Крістіана Тріберта

Фото з Twitter-сторінки журналіста Крістіана Тріберта

На греблі Каховської ГЕС теж зафіксовані суттєві ушкодження. Там окупанти зруйнували шлюзові затвори та автомобільний міст у кількох місцях.

Фото з Twitter-сторінки журналіста Крістіана Тріберта

Фото з Twitter-сторінки журналіста Крістіана Тріберта

Нагадаємо, в ніч проти 11 листопада в Херсоні та області лунали вибухи, було чутно автоматні черги та повідомлялося про "прильоти" по Антонівському мосту й нібито Каховській ГЕС.

Тоді ж стало відомо, що російські війська тікають з Херсона на лівий берег на моторних човнах.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомляв, що тікаючи, окупанти підривають мости.

Вже вдень 11 листопада стадо відомо, що загарбники втекли з Херсона і місто повертається під контроль України.

Із майже тисячі людей залишився десяток: репортаж з деокупованого села на Півдні

Читайте також: