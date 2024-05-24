З'явилися супутникові знімки пошкоджених літаків РФ на аеродромі Кущевськ: фото

Українські дрони завдали удару по російських винищувачах на аеродромі в Краснодарському краї.

З'явилися свіжі супутникові знімки, які свідчать про пошкодження щонайменше двох російських винищувачів типу Су на аеродромі Кущевська в Краснодарському краї РФ внаслідок удару українських безпілотників у ніч на 19 травня.

Відповідні знімки оприлюднили "Схеми".

Авіаексперт Анатолій Храпчинський на прохання Радіо Свобода проаналізував надані знімки та дійшов висновку, що були пошкоджені літаки типу Су-27 та Су-34. Це свідчить про ефективність та точність ударів, завданих українськими безпілотниками по стратегічно важливих об'єктах ворога.

Окрім завданих пошкоджень, на супутникових знімках також помітно, що після ударів більшу частину винищувачів було прибрано з аеродрому Кущевська. Ймовірно, це зроблено з метою уникнення подальших втрат та для проведення ремонтних робіт на пошкоджених літаках.

Російський аеродром Кущевськ / Фото: Telegram / Схеми

Російський аеродром Кущевськ / Фото: Telegram / Схеми

Нагадаємо, Служба безпеки України разом із Силами безпілотних систем ЗСУ влаштували в Росії "феєрверк" у ніч проти 19 травня – палало на військовому аеродромі "Кущевськ" та Слов’янському нафтопереробному заводі.

Читайте також: