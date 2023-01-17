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З'явилися жахливі кадри з Мар'їнки, яку окупанти перетворили на мертве місто-привид: відео

З'явилися жахливі кадри з Мар'їнки, яку окупанти перетворили на мертве місто-привид: відео

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
1834
Час на прочитання
1 хв
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З'явилися жахливі кадри з Мар'їнки, яку окупанти перетворили на мертве місто-привид: відео

скриншот з відео

Жодного цивільного населення і вцілілого будинку не залишилось в Мар'їнці.

Окупанти повністю знищили місто Мар'їнка в Покровському районі Донецької області. У цьому населеному пункті не залишилося цивільного населення.

Про це свідчить відео, зняте дроном, якого оприлюднило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України в Telegram.

На ролику можна побачити жахливі кадри з Мар'їнки. "Це все, що залишилось від міста, яке окупанти перетворили на мертве місто-привид. Ось саме так виглядає руцкій мір", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Мар’їнка постійно перебуває під прямим ураженням ворога. В місті не вціліло жодної будівлі. Поліція евакуювала з Мар'їнки все цивільне населення. 2021 року тут проживало близько 9,5 тисячі українців.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, Мар’їнка знову потрапила під ворожий вогонь.

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Дата публікації
Перегляди
1834
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