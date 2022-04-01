З’явилось відео, на якому українські воїни знищують колону з забезпеченням для ворога

На відео видно, як колона ворожої техніки миттєво спалахує.
У Держспецзв’язку показали, як українські захисники знищують колону з забезпеченням ворога.
Відповідне відео оприлюднили на Телеграм-каналі Держспецзв’язку.
"Ось так воїни ССО (Сили спеціальних операцій - ред.) України б'ють по шляхах забезпечення ворога. Відрізаючи російських окупантів від необхідного, ми знесилюємо його підрозділи", — зазначили у Держспецзв’язку.
У Службі зазначили, що ефективні засідки з метою порушення логістики постачання припасів і палива є одним із важливих завдань.
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