З’явилось відео, на якому українські воїни знищують колону з забезпеченням для ворога

На відео видно, як колона ворожої техніки миттєво спалахує.

У Держспецзв’язку показали, як українські захисники знищують колону з забезпеченням ворога.

Відповідне відео оприлюднили на Телеграм-каналі Держспецзв’язку.

"Ось так воїни ССО (Сили спеціальних операцій - ред.) України б'ють по шляхах забезпечення ворога. Відрізаючи російських окупантів від необхідного, ми знесилюємо його підрозділи", — зазначили у Держспецзв’язку.

У Службі зазначили, що ефективні засідки з метою порушення логістики постачання припасів і палива є одним із важливих завдань.

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