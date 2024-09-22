З'явилося фото наслідків невдалого випробування РФ міжконтинентальної ракети РС-28 "Сармат"

OSINT-аналітик MT Anderson опублікував фотографії наслідків нещодавнього невдалого випробування російської міжконтинентальної ракети РС-28 "Сармат" на полігоні Плесецьк.

Знімки він розмістив у соцмережі Х.

За його інформацією, тестування закінчилося катастрофою: ракета вибухнула в шахті, що призвело до утворення великого кратера та руйнування частини полігону. "Сармат" працює на рідкому паливі, тому аварія могла статися незалежно від того, чи було здійснено фактичний запуск.

Перше та єдине успішне випробування цієї ракети відбулося 20 квітня 2022 року. Тепер же, з огляду на нові дані, це вже четверта невдала спроба тестування важкої міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Інший аналітик, MeNMyRC, також звернув увагу на знімку на чотири пожежні машини, які реагують на лісову пожежу, що виникла внаслідок вибуху.

Нагадаємо, нова українська балістична ракета успішно пройшла випробування. Це може стати важливим етапом у розвитку далекобійного ударного потенціалу України.

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