З'явилося моторошне відео влучання російської ракети у багатоповерхівку у Миколаєві, через що загинуло 5 людей

З'явилося моторошне відео влучання російської ракети у багатоповерхівку у Миколаєві, через що загинуло 5 людей

У Мережі з'явилося відео моменту попадання російської ракети у миколаївську багатоповерхівку, внаслідок чого п'ять людей загинули.

Також станом на вечір відомо про чотирьох постраждалих осіб, двоє з них - рятувальники. Вони травмувалися, розбираючи завали.

Моторошні кадри поширюють у телеграм-каналах.

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На відео видно момент "прильоту" ворожої ракети по багатоповерхівці. Внаслідок удару верхні поверхи житлового будинку зруйновані повністю. Після влучання вверх здійнявся стовп пилу. На кадрах можна також почути потужний звук, який з'явився після попадання у п'ятиповерхівку.

Нагадаємо, вранці приблизно після 6 години Росія завдала ракетного удару по Миколаєву. Снаряд влучив у багатоповерхівку. Станом на вечір відомо, внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку загинуло 5 осіб, постраждало 4 особи.

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