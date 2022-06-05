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З’явилося відео моменту, коли російська ракета пролітала над "Південноукраїнською АЕС"

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З’явилося відео моменту, коли російська ракета пролітала над "Південноукраїнською АЕС"

Фото: скріншот із відео

НАЕК "Енергоатом" оприлюднила відео з камер спостереження.

"Енергоатом" показав відео, на якому зафіксовано момент, коли сьогодні зранку російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", критично низько пролетіла над "Південноукраїнською АЕС".  

Там зазначили, що ймовірно, це одна з ракет, які влучили сьогодні зранку по Києву.

Нагадаємо, Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою.

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