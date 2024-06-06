З'явилося відео нічного удару ГУР по російському судні в Криму

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про успішну операцію спецпідрозділу 9 департаменту ГУР МО України, який 6 червня 2024 року завдав удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 "Сатурн" або "Протей" біля берегів тимчасово окупованого Криму.

Відповідне відео ураження показала пресслужба ГУР.

Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників було знищено.

"Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії", - йдеться у повідомленні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Відео моменту знищення російського корабля в Чорному морі".

Нагадаємо, українські розвідники ГУР 6 червня знищили російське судно біля окупованого Криму. Внаслідок морської атаки Головного управління розвідки в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено рейдовий буксир.

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