З'явилося відео, як росіяни впритул розстріляли полоненого воїна ЗСУ: у Зеленського відреагували

В Офісі президента пообіцяли з'ясувати та покарати росіян за воєнний злочин.

У Мережі опублікували відео, як російські окупанти впритул розстріляли українського військовополоненого. Росіяни вбили українця через слова: "Слава Україні".

Відео поширюють у соціальних мережах.

На кадрах видно, як український військовий потрапив до полону. Росіяни після фрази воїна ЗСУ: "Слава України" впритул розстрілюють його автоматною чергою та радіють тому, що вбили людину.

Кадр з відео

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни міфами про "нацистів" відбілюють свої воєнні злочини.

"Воєнні злочини культивуються на росії. І відбілюються їх пропагандою та міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього. А ще - це приклад їх національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", - написав Єрмак

Нагадаємо, що це не перший злочин російських терористів проти військовополонених українців. Так, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії в селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема й оборонців Маріуполя та цивільних.

Внаслідок спланованого теракту загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною вибуху була термобарична зброя, яку застосувала РФ.

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