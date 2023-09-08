ЗСУ знищили так звану "новинку свого військово-промислового комплексу" росіян. Її підсмажили на Херсонщині у кінці серпня, а відео епічного моменту показали лише тепер.

На Херсонщині українські воїни знищили новітній російський радіолокаційний комплекс "Предел-Э" та станцію РЕБ "Леер-2".

Відео влучання показав український блогер і громадський діяч Денис Казанський.

Він додав, що вартість російського "аналоговнєт" радіолокаційного комплексу "Предел Э" складає близько 200 млн доларів.

Крім того, за його слвоами, всі ці "РЕБи, що не мають аналогів", спокійно дозволяють працювати безпілотникам і коригувати по собі вогонь.

"Скільки могло бути побудовано шкіл і лікарень у РФ на ці гроші... Але недоумкуваті кремлівські діди вирішили їх бездарно спалити в українських степах", - написав Казанський.

З'явилося відео, як ЗСУ знищили дуже важливий береговий радар ворога на Херсонщині

Слід зазначити, що берегову радіолокаційну станцію загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю "Предел-Э" росіяни називали новинкою свого військово-промислового комплексу.

"Мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю "Предел-Е" – саме так амбітно і помпезно росіяни презентували новинку свого військово-промислового комплексу вузькому колу фахівців у червні цього року. Потім в режимі "цілком таємно" спрямували її на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати наші дії і по морю, і по суходолу", – розповіли раніше у Силах оборони півдня.

Нагадаємо, у ЗСУ показали, як українські військові виявили та знищили вантажівку, на якій окупанти перевозили виборчі матеріали та бюлетені.

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