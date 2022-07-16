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З’явилося відео з російською ракетою, збитою ППО в небі біля Білої Церкви

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На опублікованих кадрах зафіксовано момент падіння залишків реактивного снаряда, яким російські терористичні війська намагалися завдати ще одного підступного удару по Київській області.

Увечері в п’ятницю, 15 липня, українські сили ППО збили російську ракету біля Білої Церкви на Київщині. Момент падіння її залишків зафіксували на відео очевидці.

На опублікованих у соцмережах кадрах видно, як падають рештки реактивного снаряда, випущеного росіянами.

За попередньою інформацією, яку озвучив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, загиблих та руйнувань внаслідок падіння ракети немає, її уламки впали у полі поза межами населеного пункту.

Нагадаємо, ввечері 15 липня під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія вибухів, після чого виникли пожежі, над містом здійнявся густий чорний дим.

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