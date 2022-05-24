З'явився аудіозапис, як військові РФ пропонували здатися прикордонникам з острова Зміїний

У мережі з'явився новий запис розмови, на якому з тоді ще неушкодженого крейсера "Москва" росіяни пропонують здатися українським захисникам.

Військові РФ з крейсера "Москва" пропонували українським прикордонникам здатися без бою.

Запис опублікував журналіст "1+1" Андрій Цаплієнко у Telegram.

На записі росіянин намагається переконати прикордонників, що у Росії їм забезпечать достойне життя, зокрема, той говорить про гарну зарплату та достойну пенсію.

"У вас є всі шанси на нормальне, чесне життя, без участі у черговій братовбивчій війні…. У вас буде можливість достойно влаштувати ваше життя, або продовжити службу у збройних силах РФ. З перспективою кар'єрного росту, стабільною заробітною платою, вирішити житлові питання та отримати гідну пенсію", - говорить росіянин.

І саме після цих слів український прикордонник сказав легендарну фразу "Російський військовий корабель, йди на х*й".

13 квітня протикорабельні ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ ракетний крейсер "Москва".

Нагадаємо, з полону звільнили справжнього автора фрази про російський корабель: ДПСУ пояснила, чому приховувала його ім'я.

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