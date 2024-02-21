З'явився новий компонент: у ГУР повідомили, як змінилися сили ворога за два роки повномасштабної війни

Лише сухопутна частина угруповання, що перебуває на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців.

Впродовж двох років повномасштабного вторгненнязмінилася чисельність окупантського угруповання, що розгорнуто на території України. Ба більше, з'явився новий компонент, який не був на початку агресії (він був представлений тільки частково, батальйонами). На сьогоднішній день на тимчасово окупованих територіях розгорнуто угруповання військ Росгвардії.

Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю “Інтерфаксу”.

За словами Скібіцького, зараз сухопутний компонент, сухопутна частина угруповання, що перебуває на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців.

"І це тільки сухопутний компонент, я не беру авіацію, не рахуємо сюди військово-морський флот, який теж залучається до проведення операцій, до нанесення ударів", - уточнив він.

Також з'явився новий компонент, який не був на початку агресії (він був представлений тільки частково, батальйонами). На сьогоднішній день на тимчасово окупованих територіях розгорнуто угруповання військ Росгвардії. Це майже 33 тисячі військовослужбовців - людей, які забезпечують діяльність окупаційної влади, охорону стратегічних об'єктів і за необхідності можуть виконувати завдання оборони саме на тимчасово окупованих територіях.

"Що ще додатково з'явилося - угруповання так званого “прикриття державного кордону” РФ. Вони розгорнуті на території трьох областей Росії, які безпосередньо межують з нами: Бєлгородська, Курська, Брянська область. Росіяни бояться, що ми будемо більш активні, будемо проводити відповідні дії на території РФ. Можливо, це і необхідно, переносити війну на територію Росії. Там вони зосередили угруповання порядку 30 тисяч військовослужбовців", - додав заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Він зауважив, що останнім часом ці військові посилені підрозділами 116-ї бригади Росгвардії, що перекинули з тимчасово окупованого Маріуполя на територію Бєлгородської області.

"Як вони теж визнають, для того, щоб забезпечити безпеку і проведення виборів вічно живого Путіна. Це от такі зміни, які в основному відбулися саме в чисельності сухопутного компонента", - пояснив Скібіцький.

Нагадаємо, за словами Вадима Скібіцького, у російських окупантів є три сильні сторони, які вони використовують. Зокрема, потужний мобілізаційний ресурс та демобілізація бійців. Раніше заступник начальника ГУР МО України зазначав, що у росіян немає браку людей для участі у війні. Це пов'язано насамперед з фінансовою стороною.

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