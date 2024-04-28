З'явився знімок ураженого російського аеродрому "Кущевська"

З'явився знімок ураженого ворожого військового аеродрому "Кущевська", що в Краснодарському краї РФ, який супутник зробив 28 квітня.

Співробітник Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Афрік у Twitter показав знімки аеродрому, зроблені супутником Planet Labs, до та після атаки.

Один зі знімків було зроблено 19 березня, на ньому видно цілі військові літаки супротивника та ангар.

У ніч на 28 на території аеродрому "Кущевська" пролунали вибухи. Джерела УНІАН повідомили, що вибуховий інцидент у Росії стався завдяки українським дронам, запущеним Службою безпеки України.

Пізніше з'явилася інформація, що на аеродромі міг бути знищений склад, на якому перебували універсальні модульні планувальні комплекти, що могли використовувати для перетворення звичайних авіабомб на керовані.

Нагадаємо, Краснодарський край Росії у ніч проти 27 квітня атакували БпЛА. Йшлося про те, що удари було завдано по НПЗ "Словʼянськ-ЕКО", бітумному заводу, Ільському НПЗ і низці інших об'єктів. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа. Також повідомляється про "бавовну" на військовому аеродромі, який розташований на околиці станиці Кущевська.

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