З'являється все більше доказів про воєнні злочини РФ у кожному регіоні, де побували окупанти - посол США

За даними Бет Ван Шаак, є переконливі звіти про фізичне та психологічне насильство, у тому числі позасудові страти в рамках операцій, а також про насильницьке переміщення та депортацію.

Усе більше доказів свідчать про систематичні воєнні злочини, які скоюються у кожному українському регіоні, де були розгорнуті російські війська.

Про це журналістам телефоном заявила посол США з особливих доручень у сфері глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Це включає навмисні, невибіркові та непропорційні напади на цивільне населення та елементи цивільної інфраструктури, жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими та спроби приховати ці злочини, повідомлення про страти, тортури та сексуальне насильство", - сказала Бет Ван Шаак.

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Пані посол також прокоментувала звинувачення Росії у навмисному завдання ударів по цивільній інфраструктурі України з метою залишити мирне населення без електрики та тепла - це дії, що прирівнюються до воєнного злочину.

За словами Ван Шаак, важко визначити, чи є окремі удари воєнними злочинами, оскільки "кожен окремий удар необхідно оцінювати з точки зору того, чи були поблизу військові об'єкти, чи це були суто цивільні об'єкти, а тому це є послідовною схемою нападів на цивільні елементи".

Дипломатка також наголосила на побудові Росією великої транснаціональної інфраструктури фільтраційних операцій, яких зазнали тисячі громадян України, що є порушенням міжнародного права.

"Є переконливі звіти про фізичне та психологічне насильство, у тому числі позасудові страти в рамках операцій, а також про насильницьке переміщення та депортацію, у тому числі тисяч українських дітей, які були викрадені та насильно усиновлені сім'ями в Росії", - пыдсумувала вона.

Нагадаємо, на деокупованій Херсонщині криміналісти Київщини оглядають штаби окупантів та допомагають документувати воєнні злочини загарбників. Поліцейські виявляють тіла вбитих і закатованих громадян, пошкодження будинків, досліджують місця обстрілів. Найбільше поліцейських вражає безчинство, влаштоване загарбниками в навчальних закладах.

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