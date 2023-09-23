"З’являються на передовій": Тарнавський розповів, що сталося з вагнерівцями після загибелі Пригожина

Є повідомлення про передислокацію бійців Вагнера до Херсона.

Найманці Вагнера все ще з’являються на передовій після смерті їхнього ватажка Євгена Пригожина, який, ймовірно, загинув в авіакатастрофі минулого місяця.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв’ю CNN.

За його словами, угода, укладена для деескалації кризи, мала відправити Пригожина та його бійців до сусідньої Білорусі, але є повідомлення про передислокацію бійців Вагнера до Херсона.

"За деякими напрямками, я не можу сказати, чи це Херсонська область, чи наш напрямок, чи ще десь, вони спливають. Справа в тому, що їхні значки з’являються тут і там – це було постійно", - наголосив Тарнавський.

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Він вважає, що його люди зазвичай повідомляли про присутність Вагнера щоразу, коли їхній ворог починав поводитись більш компетентно.

"Ми підозрюємо присутність "Вагнера", якщо бачимо стримування наших наступальних сил із залученням категорії військовослужбовців, які виконують ці завдання більш нестандартно", – пояснив він.

Наразі він не може підтвердити присутність вагнерівців на Херсонському напрямку.

ПВК "Вагнер"

У Росії ФСБ перевіряє високопосадовців Росгвардії на причетність до заколоту ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

Журналісти CNN опублікували розслідування, в якому йдеться, що українські спецслужби можуть стояти за серією атак дронами і наземною операцією, спрямованою проти бойовиків у Судані, підтримуваних ПВК "Вагнер".

На території Білорусі станом на ранок 18 вересня залишилося менше ніж 1000 найманців ПВК "Вагнер".

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