"Зʼїм москальонка": уповноважена РФ з прав дітей поскаржилася на викраденого у Маріуполі хлопчика (відео)

Вона заявила, що викрадений росіянами хлопчик, ганявся за її дітьми з криками "зʼїм москаленка".

Російська так звана уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка розшукується Міжнародним кримінальним судом за викрадення українських дітей, поскаржилася на хлопчика з Маріуполя, якого вона "всиновила".

Про це вона заявила під час пресконференції, інформують російські засоби масової пропаганди.

Так, вона заявила, що нібито вкрадений хлопчик за Маріуполя бігає за її дітьми з криками "зʼїм москальоннка".

"Тяжко реагувати, коли твоя дитина бігає за молодшими дітьми і каже: "З'їм москальонка", але я розумію, що це пов'язано не з нею, а з тією пропагандою восьмирічною, яка була на території Маріуполя. Але ми зараз любимо один одного", - Заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські спецслужби вкотре своїми діями підтвердили викрадення українських дітей. Вони на кордоні РФ з Білоруссю не пустили до України підлітка Богдана Єрмохіна.

Крім того, ми раніше інформували, що речниця російського МЗС Марія Захарова відреагувала на те, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна.

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