"З'їмо їх, як салямі": Арестович заявив, що ЗСУ "розчинили" велику групу військ РФ, яка планувала напасти на Київ

"З'їмо їх, як салямі": Арестович заявив, що ЗСУ "розчинили" велику групу військ РФ, яка планувала напасти на Київ

Групу військ РФ знешкодили ЗСУ між Харковом та Сумами.

Українські військові зупинили величезне угруповання військ Росії між Харковом та Сумами, яке мало йти на Київ.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телемарафону, який транслюється, зокрема, і на 1+1.

"Розчинили між Харковом та Сумами величезне оперативне угруповання (яке мало йти на Київ). Його тепер немає. Частково вбито, частково перекинуто під Харків і там же зупинено, частково відійшло та зализує рани", - сказав Арестович.

За його словами, оперативні можливості РФ дуже далекі від масованих бомбардувань і фінальних штурмів.

"Не треба боятися. Російська армія не сильна, вона просто довга. Ми їх потихеньку, як салямі, з'їмо", – підсумував радник голови ОП.