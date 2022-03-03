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З-за кордону продовжують прибувати військовозобов'язані українці

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Понад 80% тих, хто повернувся - чоловіки призивного віку.

Військовозобов'язані українці продовжують повертатись з-за кордону для того, аби обороняту країну від агресії Росії.

Після відкритого вторгнення РФ через пункти пропуску у Львівській області з-за кордону в'їхали понад 50 тисяч громадян України. 

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Серед них близько 80% (майже 40 тис) – це чоловіки віком 18-60 років. 

"Якщо не ми, то хто! Тут наш дім, наші сім'ї, треба їх боронити!".

Нагадаємо, черг на кордоні з Україною і Європою немає.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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