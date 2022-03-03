З-за кордону продовжують прибувати військовозобов'язані українці

Понад 80% тих, хто повернувся - чоловіки призивного віку.

Військовозобов'язані українці продовжують повертатись з-за кордону для того, аби обороняту країну від агресії Росії.

Після відкритого вторгнення РФ через пункти пропуску у Львівській області з-за кордону в'їхали понад 50 тисяч громадян України.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Серед них близько 80% (майже 40 тис) – це чоловіки віком 18-60 років.

"Якщо не ми, то хто! Тут наш дім, наші сім'ї, треба їх боронити!".

Нагадаємо, черг на кордоні з Україною і Європою немає.