За 10-12 днів російські війська досягнуть піку і не зможуть продовжувати атаку – генерал США

Він також переконаний, що Путін не застосує ядерну зброю.

Екскомандувач армії США у Європі Бен Годжес заявив, що протягом 10-12 днів у Росії закінчаться ресурси для ведення наступальних дій в Україні, тож президент Володимир Путін намагатиметься "заморозити" ситуацію на місцях.

Про це американський генерал розповів в інтерв’ю Deutsche Welle

"Якщо я маю рацію, протягом 10-12 днів російські війська досягнуть піку. Вони більше не зможуть продовжувати атаку. Вони, вочевидь, захочуть заморозити те, що вони завоювали", – сказав Годжес.

"Саме цей момент ми маємо використати. У нас буде краща переговорна позиція, і ми повинні вимагати, щоб вони (росіяни – ред.) повернулися не тільки до періоду до 24 лютого, а й до того, про що говорив президент Байден: що український суверенітет є пріоритетом для США, що росіяни повинні залишити Крим, повинні залишити Донбас", – додав екскомандувач армії.

Водночас він переконаний, що Путін не втілить свої погрози про застосування ядерної зброї.

"Я не вірю, що Кремль використає ядерну зброю. По-перше, Путін не зможе зробити це сам. Я не вірю, що люди, які його оточують, насправді зацікавлені в ядерній загрозі", ­– сказав Годжес.

Він також розкритикував Захід за надмірну обережність у діях і недостатню військову підтримку України. На думку генерала, Росія не має наміру втягувати НАТО у війну.

"Ми занадто багато говоримо про те, що ми не можемо і чого не будемо робити – і недостатньо про те, що ми можемо зробити. Згадайте різанину у Сребрениці. Європейські війська під мандатом ООН стояли за межами міста, а війська сербів убили вісім тисяч боснійських чоловіків і хлопчиків. Я не хочу, щоб ми знову стали частиною чогось подібного", ­– наголосив екскомандувач армії США в Європі.

Нагадаємо, напередодні американський політолог Френсіс Фукуяма написав у своїй статті, що Росія йде до повної поразки в Україні. Фукуяма стверджує, Путін дуже прорахувався, недооцінивши рішучість країни чинити опір окупації, крім того, на це у президента РФ немає і достатньо військових ресурсів.

ТСН.ua

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