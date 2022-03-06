За 10 днів війни українські захисники знищили понад 11 тис окупантів - Генштаб

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Сьогодні, 6 березня, 11-й день війни Росії проти України. Генеральний штаб ЗСУ опублікував оновлені дані щодо втрат окупантів від початку вторгнення Путіна.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 06.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 11 тис осіб
- танків ‒ 285 од
- ББМ ‒ 985 од
- артилерійських систем –109 од
- РСЗВ -50 од
- засоби ППО - 21 од
- літаків – 44 од
- гелікоптерів – 48 од
- автомобільної техніки - 447 од
- легкі швидкісні катери - 2 од
- цистерн з ППМ - 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4
Українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника.
Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників "русского міра". Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників.
Тільки вчора до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області з передових позицій доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ. Більша частина – з Попаснянського напрямку.
Всі вони переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук і т.і. Через відсутність в лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення) навіть не приймаються до медичного закладу. Після надання першої медичної допомоги їх, у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил РФ переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості "гарматного м’яса". Відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства.
Разом переможемо!