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За 10 днів війни українські захисники знищили понад 11 тис окупантів - Генштаб

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За 10 днів війни українські захисники знищили понад 11 тис окупантів - Генштаб

Associated Press

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Сьогодні, 6 березня, 11-й день війни Росії проти України. Генеральний штаб ЗСУ опублікував оновлені дані щодо втрат окупантів від початку вторгнення Путіна.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 06.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 11 тис осіб
  • танків ‒ 285 од
  • ББМ ‒ 985 од
  • артилерійських систем –109 од
  • РСЗВ -50 од
  • засоби ППО - 21 од
  • літаків – 44 од
  • гелікоптерів – 48 од
  • автомобільної техніки - 447 од
  • легкі швидкісні катери - 2 од
  • цистерн з ППМ - 60
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4

Українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника.

Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників "русского міра". Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників.

Тільки вчора до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області з передових позицій доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ. Більша частина – з Попаснянського напрямку.

Всі вони переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук і т.і. Через відсутність в лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення) навіть не приймаються до медичного закладу. Після надання першої медичної допомоги їх, у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил РФ переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості "гарматного м’яса". Відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства.

Разом переможемо!

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