За 100 днів війни ударна авіація Повітряних сил здійснила понад тисячу авіанальотів по військах окупантів

За 100 днів війни ударна авіація Повітряних сил здійснила понад тисячу авіанальотів по військах окупантів

Знищено сотні одиниць ворожої техніки, переправи, пункти постачання пально-мастильних матеріалів, жива сила противника та інші важливі об’єкти.

За 100 днів війни ударна авіація Повітряних сил здійснила понад тисячу авіанальотів по військах окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що від 24 лютого, з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України, штурмовики та бомбардувальники Повітряних Сил ЗС України Су-25 та Су-24м здійснили понад тисячу авіанальотів по колонах загарбників, скупченню техніки та особового складу і логістичних центрах. Знищено сотні одиниць техніки, переправи, пункти постачання пально-мастильних матеріалів, жива сила та інші важливі об’єкти.

"Сьогодні, 3-го червня, ударною авіацією Повітряних Сил знищено понад 20 одиниць бойової броньованої техніки, знищено укріплені позиції окупантів на різних напрямках, живу силу противника. Підрозділи зенітних ракетних військ знищили авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59, а протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила три БпЛА окупантів. Б’ємо ворога разом! Разом – до перемоги!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Луганщині та Донеччині українські військові сьогодні відбили дев'ять атак ворога, на одній локації ще триває бій. ЗСУ знищили танк, шість ворожих броньованих машин і артилерійську систему.

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