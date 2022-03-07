Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

За 11 діб втрати окупантів перевищили 11 тис. вбитими та пораненими

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За 11 діб втрати окупантів перевищили 11 тис. вбитими та пораненими

Associated Press

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

7 березня - 12-й день війни Росії проти України. За цей в Україні втрати окупантів перевищили 11 тис. вбитими та пораненими.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 11 тис. осіб
  • танків ‒ 290 од
  • Бойових броньованих машин ‒ 999 од
  • артилерійських систем –117 од
  • РСЗВ - 50 од
  • засоби ППО - 23 од
  • літаків – 46 од
  • гелікоптерів – 68 од
  • автомобільної техніки - 454 од
  • кораблі / катери - 3 од
  • цистерн з ППМ - 60
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Наступна публікація