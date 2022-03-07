За 11 діб втрати окупантів перевищили 11 тис. вбитими та пораненими

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
7 березня - 12-й день війни Росії проти України. За цей в Україні втрати окупантів перевищили 11 тис. вбитими та пораненими.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 11 тис. осіб
- танків ‒ 290 од
- Бойових броньованих машин ‒ 999 од
- артилерійських систем –117 од
- РСЗВ - 50 од
- засоби ППО - 23 од
- літаків – 46 од
- гелікоптерів – 68 од
- автомобільної техніки - 454 од
- кораблі / катери - 3 од
- цистерн з ППМ - 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.