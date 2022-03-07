За 11 діб втрати окупантів перевищили 11 тис. вбитими та пораненими

За 11 діб втрати окупантів перевищили 11 тис. вбитими та пораненими

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

7 березня - 12-й день війни Росії проти України. За цей в Україні втрати окупантів перевищили 11 тис. вбитими та пораненими.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 11 тис. осіб

танків ‒ 290 од

Бойових броньованих машин ‒ 999 од

артилерійських систем –117 од

РСЗВ - 50 од

засоби ППО - 23 од

літаків – 46 од

гелікоптерів – 68 од

автомобільної техніки - 454 од

кораблі / катери - 3 од

цистерн з ППМ - 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.