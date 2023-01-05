За 12 годин мали захопити Урядовий квартал: Резніков – про секретні вказівки Кремля

Резніков розповів про секретні накази Кремля за 12 годин контролювати Урядовий квартал у Києві.

У командирів російських десантників були секретні накази, що за 12 годин від моменту навали ворог мав контролювати Урядовий квартал в Києві.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю у межах загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, багато країн світу вважало, що Україна впаде через 72 години після вторгнення.

"Я на власні очі бачив секретні накази командирів десантників російських спецпідрозділів, які мали за 12 годин контролювати Урядовий квартал в Києві від моменту навали. Але як вирозумієте, якщо я його побачив, то воно було взяте з тіла вбитого цього десантника нашими представниками сектору безпеки і оброни", – сказав Резніков.

За його словами, у світі думали, що війна в Україні, це коли "маленька радянська армія воює з великою радянською армією, де маленька приречена на поразку".

Проте наша країна показала, що сучасна, оновлена українська армія воює абсолютно не по-радянськи: застосовує креатив, свободу, відчуття нормальних демократичних відносин між підрозділами, між командуванням, ма підтримку всього народу і єдність військово-політичного керівництва.

"Коли президент України сказав: "Мені не потрібно таксі, мені потрібна зброя". І це був сигнал для всіх. Уряд на місті, депутати на місці, армія на місці, весь сектор оборони на місці, волонтери, лікарі, рятувальники, залізничники. Це вся країна. Україна показала, що ми не здамося. Головною нашою цінністю є свобода, а наших європейських партнерів – безпека", – підсумував Резніков.