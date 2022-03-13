"За 18 днів в Україні російські окупанти втратили більше ніж в обох чеченських війнах", - Зеленський

"За 18 днів в Україні російські окупанти втратили більше ніж в обох чеченських війнах", - Зеленський

За словами президента, Росія втратила тисячі одиниць військової техніки, вони втратили 74 літаки, 86 гелікоптерів.

За 18 днів в Україні російські сили втратили майже 13 тисяч окупантів - більше ніж в обох чеченських війнах.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

Звернення Володимира Зеленського: "Ми переможемо"

"Вісім років війни. Довгої війни на Донбасі. 18-й день повномасштабної агресії, повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Майже 13 тисяч вбитих окупантів за 18 днів - це вже більше ніж в обох чеченських війнах", - зазначив він.

За словами президента, Росія втратила тисячі одиниць військової техніки, вони втратили 74 літаки, 86 гелікоптерів.

"Ми розуміємо, що у них є ще, але ми розуміємо, що і ми будемо захищатись далі. Україна не здається, військові не здаються, народ не здається. Бореться вся Україні героїчно!", - резюмував він.

Тим часом, у Генштабі ЗСУ підвели підсумки сімнадцятої доби війни з Росією. Російські окупанти відновлюють боєздатність та перегрупування військ, а також готуються до продовження наступу на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках. У Генштабі ЗСУ говорять про невизначеність військового керівництва РФ у питаннях стратегічних завдань та кінцевої мети військової агресії.

ТСН.ua