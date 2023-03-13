"За 2-3 місяці це буде вже не голод, буде снарядний "інсульт" – експерт розповів, де РФ шукає боєприпаси

Російське командування і російський дипломатичний сектор зараз займаються пошуком постачання снарядів з інших країн через брак запасів. Розглядають насамперед Іран, Китай і Таджикистан.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Експерт зазначив, що особливо в дефіциті – 125 калібр. Без підтримки третіх країн інтенсивність обстрілів російською стороною знизиться до менш ніж 10 тис. на добу.

"Якщо говорити про артилерійські боєприпаси, снаряди, а в принципі не тільки артилерійські, а й танкові постріли зокрема, особливо для калібру 125 мм, ситуація в них погіршується, безумовно. Внутрішнє виробництво не забезпечує повного обсягу, який необхідний для пропорційного забезпечення боєкомплектом усіх підрозділів. Без підтримки третьої країни у них, скажімо так, зараз те, що відбувається в російській армії, називають снарядним голодом, і з цим складно не погодитися. Оскільки знову-таки лютий, березень, квітень 2022 року вони могли собі дозволити на добу здійснювати від 70 до 80 тисяч пострілів. Зараз у них цей показник 15 тисяч пострілів на добу. Тобто ми бачимо наскільки воно зменшується. І це називають снарядним голодом. Але буквально за 2-3 місяці це буде вже не голод, це буде снарядний інсульт. У них середньостатистична кількість пострілом зменшиться до 10 тисяч і навіть менше на добу. Без підтримки будь-якої третьої країни вони не зможуть будь-яким чином утримувати цей показник або нарощувати його", — сказав він.

Нагадаємо, Наталія Гуменюк розповіла, що під час останнього масованого ракетного удару 9 березня російські загарбники шукали в Україні комплекси ППО Patriot – тому здійснили декілька хвиль запусків ракет та дронів.

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