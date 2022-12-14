За 2 дні вистрілюють більше, ніж виробляють за місяць: Арестович - про дефіцит артснарядів та ракет у Росії

За його даними, із Білорусі росіяни вивезли вже 100 тис. боєприпасів.

Росія невдовзі може зіткнутися зі значним дефіцитом артилерійських снарядів, адже за два дні війни проти України окупанти використовують більше, аніж виробляють за місяць.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону.

"Зараз уже в них дуже мало снарядів. Ми практично вирівнюємося, потихеньку вирівнюємося за артилерією з ними. І старі 60–80 тис. снарядів на добу – це вже блакитна мрія у них", – зазначив Арестович.

За його даними, з Білорусі росіяни вивезли вже 100 тис. боєприпасів.

"Тоді як вони 700 тис. снарядів витрачали по нас. Візьмімо ракети. Вони виробляють на квартал десь 40 ракет усіх типів. Але це менше, ніж вони за один залп викидають. Це ні про що. Тобто вони йдуть дорогою безперспективності", – підсумував радник ОП.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що в окупантів залишилися ракети лише для декількох масштабних атак по Україні, після чого "вони вийдуть у повний нуль".

Водночас президент Зеленський попередив, що РФ може вдарити ракетами в "будь-який час", адже цього добра у них ще вистачає.

Пізніше стало відомо, що окупанти атакують Україну нашими ж ракетами Х-55, які українська сторона передала росіянам у 1990-х роках у межах Будапештського меморандуму.

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