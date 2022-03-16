За 20 днів війни українська армія знищила 13 800 окупантів

Дані уточнюються.

Станом на 16 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів орієнтовно склали 13,8 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 16.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 13800 осіб

танків ‒ 430 од

бойових броньованих машин ‒ 1375 од

артилерійських систем – 190 од

РСЗВ - 70 од

засоби ППО - 43 од

літаків – 84 од

гелікоптерів – 108 од

автомобільної техніки - 819 од

кораблі /катери - 3 од

цистерн з ПММ - 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11

спеціальна техніка - 10

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 21-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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