За 21 день війни українська армія знищила орієнтовно 14 тисяч окупантів

За 21 день війни українська армія знищила орієнтовно 14 тисяч окупантів

Дані уточнюються.

Станом на 17 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів орієнтовно склали 14 тисяч осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 17.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 14000 осіб

танків ‒ 444 од

бойових броньованих машин ‒ 1435 од

артилерійських систем – 201 од

РСЗВ - 72 од

засоби ППО - 43 од

літаків – 86 од

гелікоптерів – 108 од

автомобільної техніки - 864 од

кораблі /катери - 3 од

цистерн з ПММ - 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11

Спеціальна техніка - 10

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 22-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, Київ, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 17 березня від рук росіян загинули вже 108 дітей.

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