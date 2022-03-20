За 25 днів війни у Львівській області кордон перетнули понад 1,1 млн українців

Черги поступово стають меншими.

Від початку війни Росії проти України, 24 лютого, через пункти пропуску у Львіській області за кордон виїхали 1 мільйон 108 тисяч людей.

Про це повідомив голова Львівської військової обласної адміністрації Максим Козицький.

Лише протягом минулої доби, 19 березня, кордон на переходах області перетнули понад 25 тисяч людей. Втім, наголошує Козицький, черги продовжують зменшуватися.

До слова, за 25 днів війни "Укрзалізниця" перевезла до інших країни понад 300 тисяч українців. Вони їхали до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії.

Як повідомлялося, внаслідок збройної агресії Росії проти України близько 10 млн громадян залишили свої будинки. В ООН зазначають, що майже 6,5 млн осіб було переміщено всередині України, крім 3,2 млн, які вже залишили країну.

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