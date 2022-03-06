За 30 км бойові дії не проводять: Росія порушує правила війни - захопила дві АЕС і рухається до Южноукраїнська

За 30 км бойові дії не проводять: Росія порушує правила війни - захопила дві АЕС і рухається до Южноукраїнська

За словами Подоляка, це, мабуть, d окупантів така тактика.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що окупанти вже захопили дві АЕС в Україні і наразі рухаються до Южноукраїнська, де розташована ще одна станція.

"Чому я кажу, що РФ порушує правила ведення війни. Бо вважається, що такі об'єкти, як АЕС, вони недоторканні за замовчуванням. Тобто за 30 км від них бойові дії намагаються не проводити і навіть небо частково над ними закрите. Тобто ніхто там жодні бойові польоти не проводить. А от РФ вважає, що це немає жодного значення, і атакувала цю АЕС, захопила Чорнобильську АЕС і третя - це вона (РФ) зараз рухається до Южноукраїнська, де розташована ще одна АЕС. Тобто, мабуть, це якась тактика", - повідомив він.