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За 30 км бойові дії не проводять: Росія порушує правила війни - захопила дві АЕС і рухається до Южноукраїнська

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За 30 км бойові дії не проводять: Росія порушує правила війни - захопила дві АЕС і рухається до Южноукраїнська

УНІАН

За словами Подоляка, це, мабуть, d окупантів така тактика.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що окупанти вже захопили дві АЕС в Україні і наразі рухаються до Южноукраїнська, де розташована ще одна станція.

"Чому я кажу, що РФ порушує правила ведення війни. Бо вважається, що такі об'єкти, як АЕС, вони недоторканні за замовчуванням. Тобто за 30 км від них бойові дії намагаються не проводити і навіть небо частково над ними закрите. Тобто ніхто там жодні бойові польоти не проводить. А от РФ вважає, що це немає жодного значення, і атакувала цю АЕС, захопила Чорнобильську АЕС і третя - це вона (РФ) зараз рухається до Южноукраїнська, де розташована ще одна АЕС. Тобто, мабуть, це якась тактика", - повідомив він.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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