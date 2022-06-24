За 4 місяці широкомасштабної війни російські окупанти вбили 338 дітей в Україні

За чотири місяці повномасштабної війни російські окупанти вбили в Україні 338 дітей, понад 610 поранено.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Понад 948 дітей постраждали в Україні за 4 місяці повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 338 дітей загинуло та понад 610 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 177, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 55, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
- 23 червня в результаті вибуху фосфорної бомби в Сумському районі Сумської області 13-річний хлопчик отримав опік ніг фосфорною речовиною.
- 23 червня внаслідок обстрілів військами РФ цивільної інфраструктури м. Чугуїв Харківської області та руйнації житлових будинків травмовано двох дітей 9 та 6 років.
- 23 червня внаслідок артилерійського обстрілу в м. Лисичанськ Луганської області поранено дитину.
- У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 5 та поранення 5 дітей через обстріли окупантами Волноваського району Донецької області.
- Також стало відомо, що внаслідок невибіркових обстрілів з березня по травень військовослужбовцями РФ житлових будинків у м. Маріуполі Донецької області загинуло 9 дітей та 8 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти, з них 213 зруйновано повністю.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 121-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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