За 45 днів війни Росія втратила в Україні більше гелікоптерів, ніж у Чечні, Грузії та Сирії разом

Протягом війни в Україні окупанти втратили понад 130 гелікоптерів.
Починаючи від 24 лютого, початку повномасштабної війни Росії проти України, армія країни-агресорки втратила більше гелікоптерів, ніж загалом у війнах у Чечні, Грузії та Сирії.
За даними Генштабу ЗСУ, армія окупантів втратила 137 гелікоптерів, в чотирьох попередніх війнах РФ втратила 83 гелікоптери.
Для порівняння:
- в першу чеченську війну РФ втратила - 21 гелікоптер;
- в другу чеченську війну - 36 гелікоптерів;
- в грузинській війні - 3 гелікоптери;
- війна в Сирії - 23 гелікоптери.
Нагадаємо, від початку вторгнення в Україну російські військові втратили близько 19 500 чоловік особового складу. Також окупанти втратили майже 500 одиниць артилерії.
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