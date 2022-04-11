За 45 днів війни Росія втратила в Україні більше гелікоптерів, ніж у Чечні, Грузії та Сирії разом

За 45 днів війни Росія втратила в Україні більше гелікоптерів, ніж у Чечні, Грузії та Сирії разом

Протягом війни в Україні окупанти втратили понад 130 гелікоптерів.

Починаючи від 24 лютого, початку повномасштабної війни Росії проти України, армія країни-агресорки втратила більше гелікоптерів, ніж загалом у війнах у Чечні, Грузії та Сирії.

За даними Генштабу ЗСУ, армія окупантів втратила 137 гелікоптерів, в чотирьох попередніх війнах РФ втратила 83 гелікоптери.

Для порівняння:

в першу чеченську війну РФ втратила - 21 гелікоптер;

в другу чеченську війну - 36 гелікоптерів;

в грузинській війні - 3 гелікоптери;

війна в Сирії - 23 гелікоптери.

Нагадаємо, від початку вторгнення в Україну російські військові втратили близько 19 500 чоловік особового складу. Також окупанти втратили майже 500 одиниць артилерії.

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