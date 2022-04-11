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За 45 днів війни Росія втратила в Україні більше гелікоптерів, ніж у Чечні, Грузії та Сирії разом

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За 45 днів війни Росія втратила в Україні більше гелікоптерів, ніж у Чечні, Грузії та Сирії разом

Associated Press

Протягом війни в Україні окупанти втратили понад 130 гелікоптерів.

Починаючи від 24 лютого, початку повномасштабної війни Росії проти України, армія країни-агресорки втратила більше гелікоптерів, ніж загалом у війнах у Чечні, Грузії та Сирії. 

За даними Генштабу ЗСУ, армія окупантів втратила 137 гелікоптерів, в чотирьох попередніх війнах  РФ втратила 83 гелікоптери.

Для порівняння: 

  • в першу чеченську війну РФ втратила - 21 гелікоптер; 
  • в другу чеченську війну - 36 гелікоптерів; 
  • в грузинській війні - 3 гелікоптери;
  • війна в Сирії - 23 гелікоптери.

Нагадаємо, від початку вторгнення в Україну російські військові втратили близько 19 500 чоловік особового складу. Також окупанти втратили майже 500 одиниць артилерії.

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