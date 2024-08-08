За 48 годин взяли більше, ніж за весь контрнаступ 2023-го – The Telegraph про наступ на Курщину

У виданні назвали три ключові українські цілі, які має на меті операція у Курській області.

Україна знову перебуває в наступі. У вівторок вранці українські військовослужбовці перетнули російський кордон у Курській області.

Про що свідчить ця операція і чим може запершитися, пише спеціаліст по відносинах США та Росії, міжнародний експерт Самуель Рамані для The Telegraph.

За інформацією з відкритих джерел у соцмережах, українські війська швидко окупували близько 350 квадратних кілометрів території Росії та взяли десятки росіян у полон.

Експерт зауважує, що менш ніж за 48 годин Україна захопила більше території, ніж за весь "злощасний контрнаступ" літа 2023 року.

За його словами, незважаючи на офіційне мовчання Києва, наступ на Курщині просуває три ключові українські цілі:

Відволікання російських сил від наступу на Покровськ і Торецьк на Донеччині

"Сіяння розбрату всередині Росії".

"Відколи Росія відновила незначний наступальний імпульс на початку 2023 року, проукраїнські російські партизани періодично вторгаються на територію Росії. У травні та червні 2023 року РДК і легіон "Свобода Росії" ненадовго зайняли кілька прикордонних населених пунктів Бєлгородської області. Ці транскордонні операції поширилися на Курськ у березні 2024 року. Подібно до епізоду з кремлівським БПЛА, ці рейди мали на меті зруйнувати все більш крихке відчуття безпеки Росії та показати російській громадськості, що війна може прийти до них", – пише Рамані.

Дикатор Путін навіть був змушений скликати засідання Ради безпеки та публічно критикувати "велику провокацію" України. Російські провоєнні Telegram-канали ігнорували заклики Міноборони до спокою, наголошуючи на серйозності ситуації та висловлюючи розчарування повільним розгортанням підкріплень до Курської області.

По-третє, на думку експерта, утримання окремих територій на Курщині дозволить Україні просувати угоду про обмін землею під час майбутніх переговорів.

Журналіст The Telegraph стверджує, що президент Зеленський розглядає окупацію російських сіл як спосіб отримати важіль впливу на Москву. Радник Зеленського Михайло Подоляк заявив, що Україна почала наступ на Курщині, щоб зміцнити свою майбутню переговорну позицію.

"Обговорюється обмін земель Харківщини на Курщину. Хоча незрозуміло, чи зможе Україна утримувати села на Курщині, наступ показав, що прорватися на російську територію легше, ніж знищити російські укріплення на сході України", – зауважує Рамані.

Захід може змусити Україну змінити плани

На думку експерта, просування України в Курській області, ймовірно, буде недовгим.

"Західний і внутрішній тиск, ймовірно, змусить Київ змінити курс. США, очевидно, збентежені діями Києва, а європейські ціни на газ зросли до максимумів 2024 року через захоплення Україною газового експортного хабу у Суджі. Внутрішня критика щодо відволікання дорогоцінної робочої сили з основних ліній фронту та цивільних витрат може переконати Київ відступити. Загроза посилення російських ударів по суміжній з Курською областю Сумщині змусила евакуюватися 6 тис. осіб.

Тим не менш, наступ під Курськом показує, що Росія не винесла уроків із блискавичного захоплення Ростова "групою Вагнера" під час заколоту в червні 2023 року. Окрім передбачуваних погроз знищення України та застосування тактичної ядерної зброї, Росія не відреагувала суттєво на наступ на Курську. Оскільки літаки F-16 також прибувають на передову, у Путіна є багато причин для занепокоєння", – підсумував журналіст The Telegraph.

Нагадаємо, що 6 серпня російські пропагандисти повідомили про нібито рейд українських сил до Курської області РФ.

Вчора вранці російські "військкори" заявляли про втрату чотирьох населених пунктів у Курській області. Вони скиглять про стрімке просування ЗСУ і показують, що Суджа тепер стає схожою на Бахмут та Авдіївку.

Увечері 7 серпня у Курській області було запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Сьогодні 8 серпня, експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що ЗСУ підійшли до міста Суджа.

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