За 5 хвилин прилетіло 10 разів: у Чернігівській області зранку пролунали десятки вибухів

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області.

Всього за 20 хвилин в напрямку Грем’яча пролунало аж 11 вибухів. Через годину в місті було чутно ще 2 вибухи. Крім того, в напрямку Михальчина за 5 хвилин також "прилетіло" 10 разів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"З 07:20 до 07:40 спостерігачі зафіксували 11 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Близько 09:30 також надійшла інформація від місцевого населення про 2 вибухи о 08:50-08:55 по Грем'ячу імовірно з міномету калібру 120мм.

Крім того, від 08:15 до 08:20 в напрямку Михальчина Слобода також зафіксували 10 вибухів. Обстріл вели ймовірно з міномету калібру 120 мм.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Втрат серед місцевого населення не має, пошкодженно нежитлову будівлю", - повідомили в ОК "Північ".

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли сім населених пунктів Донецької області. Внаслідок цих ворожих дій є загиблі та поранені серед мирних жителів.

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