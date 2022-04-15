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За 50 днів широкомасштабної війни українські бійці ліквідували 20 тисяч окупантів - Генштаб

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За 50 днів широкомасштабної війни українські бійці ліквідували 20 тисяч окупантів - Генштаб

Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Дані уточнюються.

Станом на 15 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 20 тисяч осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 15.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 20 000 осіб
  • танків ‒ 756 од.
  • бойових броньованих машин ‒ 1976 од.
  • артилерійських систем – 366 од.
  • РСЗВ - 122 од.
  • засоби ППО - 66 од.
  • літаків – 163 од.
  • гелікоптерів – 144 од.
  • автомобільної техніки - 1443 од.
  • кораблі /катери - 8 од.
  • цистерн з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 135
  • спеціальна техніка - 25
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 51-й день (війна 8 років). Окупанти прод.овжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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