За 50 км від Кривого Рогу починається лінія фронту - Вілкул про ситуацію в регіоні

За 50 км від Кривого Рогу починається лінія фронту - Вілкул про ситуацію в регіоні

За 50 кілометрів від Кривого Рогу, у Херсонській області, розпочинається лінія бойових зіткнень.

Упродовж минулого тижня окупанти неодноразово робили спроби штурму на криворізькому напрямку, щоб вийти на адміністративні кордони Херсонської області, зокрема в районі Іванівки та Заградівки.

Про ситуацію на криворізькому напрямку розповів голова міської військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Усі атаки ворога були успішно відбиті ЗСУ. Окупанти зазнали значних втрат як у живій силі, так і у військовій техніці. Зокрема були знищені ворожі БМП і танки.

1 травня росіяни вели артилерійський вогонь по населених пунктах Осокорівка, Трудолюбівка, Князівка та Таврійське на Херсонщині

"Наші війська не лише обороняються, а й проводять успішні превентивні операції, щоб не давати ворогові організовувати наступи. З того, що можна розповідати - у районі Великої Олександрівки у Херсонській області було знищено склад із боєприпасами та велику кількість особового складу ворога, понад 70 людей убиті. Були проведені та проводяться інші операції, але зі зрозумілих причин я не можу про них розповідати", — повідомив Вілкул.

Голова криворізької військової адміністрації повідомив, що увесь тиждень по всій лінії фронту ворог продовжує варварські обстріли мирних територій. Вогонь ведеться з усіх видів озброєння — РСЗВ, мінометів та ствольної артилерії. Під удари потрапляли Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Кострома, Мала Кострома та низка інших населених пунктів. Деякі громади зазнають обстрілів до шести разів на день.

"Орки просто проводять тактику випаленої землі та залякування мешканців. Б'ють по житлових будинках, господарських будівлях, елеваторах, електростанціях та інших об'єктах інфраструктури, які до військових об'єктів взагалі не мають жодного стосунку. При цьому застосовуються заборонені у всьому світі касетні та фосфорні боєприпаси", — зазначив він.

Також загарбники не дають організовувати "зелені коридори", фактично утримуючи людей у заручниках. Але люди вириваються всіма способами. За інформацією Вілкула, в середньому за добу до Кривого Рогу приїжджає 1000 біженців, з них половина – з Херсонської області. Наразі у місті налічується понад 50 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Раніше повідомлялося, що українські бійці ОТУ "Схід" відбили п'ять ворожих атак і ліквідували 57 окупантів.

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