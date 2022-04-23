За 58 днів російські окупанти втратили в Україні близько 21,6 тисячі особового складу та 177 літаків

За 58 днів російські окупанти втратили в Україні близько 21,6 тисячі особового складу та 177 літаків

Станом на 23 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 21,6 тисячі осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 23.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 21 600 осіб ліквідовано

танків ‒ 854 од.

бойових броньованих машин ‒ 2205 од.

артилерійських систем – 403 од.

РСЗВ - 143 од.

засоби ППО - 69 од.

літаків – 177 од.

гелікоптерів – 154 од.

автомобільної техніки - 1543 од.

кораблі /катери - 8 од.

цистерн з ПММ - 76

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 182 од.

спеціальна техніка - 27 од.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4 од.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 59-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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