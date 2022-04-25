За 60 днів широкомасштабної війни російські окупанти вбили в Україні 215 дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 215 дітей, зросла кількість поранених - їх 391.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Станом на ранок 25 квітня 2022 року понад 606 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними, 215 дітей загинуло та понад 391 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 124, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнє встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

24 квітня внаслідок обстрілу військами РФ с. Красногорівка в Донецькій області загинуло двоє дівчаток 5 та 14 років.

23-24 квітня окупанти вкотре обстріляли Харківську область. У м. Чугуїв внаслідок обстрілу отримав поранення 11-річний хлопчик.

23 квітня через обстріл с. Турове Богодухівського району Харківської області отримала поранення 12-річна дитина.

В Офісі генпрокурора також додали, що 1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 61-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: