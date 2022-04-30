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За 65 днів російські окупанти втратили в Україні близько 23,2 тисячі особового складу та 190 літаків

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За 65 днів російські окупанти втратили в Україні близько 23,2 тисячі особового складу та 190 літаків

Ілюстративне фото. / Командування Повітряних Сил ЗСУ

Станом на 30 квітня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 23,2 тисячі осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 30.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 23200 (+200) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1008 (+22) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од.
  • артилерійських систем – 436 (+1) од.
  • РСЗВ - 151 (+0) од.
  • засоби ППО - 77 (+4) од.
  • літаків – 190 (+1) од.
  • гелікоптерів – 155 (+0) од.
  • автомобільної техніки - 1701 (+6) од.
  • кораблі /катери - 8 (+0) од.
  • цистерн з ПММ - 76 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4) од.
  • спеціальна техніка - 32 (+1) од.
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0) од.

Зазначається, що найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 66-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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