За 8 років війни він зібрав усі державні нагороди: історія офіцера Кирила Вереса

Воїн, який зібрав усі державні нагороди - історія офіцера, який вперше в історії став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького і найвищої державної нагороди: звання Героя України із врученням золотої зірки.

Щоправда, зірку досі не вручили, а орденів гуртом так і не надіто через війну. За цю війну він встиг стати батьком сина, здобути третю вищу освіту, побудувати дім у Гостомелі, який потім йому зруйнували російські окупанти і створити бойову групу, яка активно палить ворога. Історію Кирила Вереса, у якого захищати батьківщину - закладено у генах, в ТСН.

«Вбив москаля - проживи день нормально, не проживи день марно», - каже офіцер збройних сил Кирило Верес, який на війні вже 8 рік.

Він став першим українцем, який одночасно має нагороду народного героя України, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, а віднедавна ще й Герой України з врученням Золотої зірки.

«Я ще в ній не ходив і в руках не тримав. Я не отримав свою зірку, бо в нас в Донецькій області закрилися всі відділення пошти», - каже військовий.

Всі урочистості – указ на сайті президента та забитий повідомленнями телефон.

Воювати в нього в крові. Його прадід Микола Володимирович та дід Володимир Миколайович Вереси воювали ще у Другій світовій. Прадід воював спочатку під час Першої світової, загинув у Другу світову в 1943 році і похований у братській могилі на Київщині. Дід – технік-лейнтенат на війну пішов у 41 році, був командиром паркового взводу, пройшов три роки важких таборів.

Онук Кирило прийшов на російсько-українську війну від самого початку. Він один з тих, хто навесні 2015 затримував російських ГРУвців Олександрова та Єрофєєва – тоді це затримання стало прямим доказом безпосередньої участі російських військових у війні проти України, самі ж російські розвідників обміняли на українських полонених

Після затримання російських диверсантів, Кирило якраз збирався у відпустку на море, але отримав поранення. Тоді обіцяв помститися ворогу.

Він пішов служити з 54 бригаду і там створив К2. Ця група, яка не просто нищить ворога - всі свої заслуги знімають на відео і показують під музику.

Кирило Верес переконаний, йому легше воювати, аніж діду чи прадіду у Другу світову. «Поле для маневра і фантазія у тебя безмежна – атакуй атаку як хочеш», – каже офіцер.

В нього пішов 9 рік війни – довше, аніж Друга світова. «Якщо кожен буде носити вагомий внесок, то у нас все вийде, як це ми не справимося, якщо сьогодні знищив 1 ворога, а завтра 6, то на сьогодні норму виконав, треба взяти за правило якусь цифру і щось робити», - переконаний Кирило Верес.

Кирило пояснює - чоловіки з їхньої родини завжди знали, що їхнє місце на війні.

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