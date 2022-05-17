За 80 днів ЗСУ повністю знищили 17 російських батальйонних груп - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що від моменту повномасштабного російського вторгнення захисники України завдали ворогу величезних втрат.

За словами міністра оборони, за 80 днів повномасштабної війни Збройними силами України було повністю знищено 17 батальйонних груп російської армії.

Про це Резніков сказав під час свого виступу в Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони за участю генерального секретаря НАТО.

"Від моменту початку повномасштабної російської агресії минуло понад 80 днів. У цей період українські захисники і захисниці довели, що Росія неспроможна вести успішні наступальні бойові дії одночасно на декількох стратегічних напрямках.

Згідно з нашими оцінками, за 80 днів повністю знищено 17 російських БТГр", - сказав міністр.

Також міністр оборони України заявив, що війна з Росією переходить у затяжну фазу.

Нагадаємо, що Резніков повідомив про новий наказ оборонцям Маріуполя.

"Наш план – зберегти їм життя, а потім свободу", - Резніков про евакуацію з "Азовсталі"

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