"За Антонівським мостом закріплено статус – непроїзний": в ЗСУ підтвердили черговий удар

Наразі встановлюється, чи можуть окупанти перевозити через міст техніку.

Збройні сили України у ніч проти неділі, 14 серпня, знову вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк.

"Знову завдано удару по Антонівському мосту для того, щоб закріпити його статус остаточно як непроїзний", – сказала вона.

Також, за її словами, керівники російських підрозділів використовують залишки "транспортних шляхів" для власної евакуації на лівий берег Дніпра.

Удари ЗСУ по мостах у Херсонській області ускладнюють для окупантів перевезення важкої техніки та боєприпасів. Однак Гуменюк наголосила, що це не означає, що мости повністю непридатні для використання. Цю інформацію уточнюють спеціалісти.

"Продовжуючи вогневий контроль над транспортно-логістичними артеріями окупованих територій, за Антонівським автомобільним мостом закріплено статус – непроїзний", - йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь".

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня ЗСУ завдали нових серйозних ударів по Антонівському й Каховському мостах.

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